MotoE: svelato il nuovo calendario, si parte dal Sachsenring

Dopo l'incendio di Jerez che ha bruciato tutte le moto e il materiale preparato per l'inizio della MotoE, la Dorna ha annunciato il nuovo calendario.

Il campionato sarà formato da 6 gare spalmate su 4 Gran Premi.

Si inizierà dal 5 al 7 luglio al Sachsenring, in Germania, per poi proseguire con la prova in Austria al Red Bull Ring.

In queste due occasioni si correrà solo una gara mentre il programma verrà raddoppiato in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano (settembre) e a Valencia (novembre) con il gran finale.



Prima dell'inizio della stagione in programma un nuovo test, in un circuito ancora da definire.

Anche Alex De Angelis correrà nel Mondiale MotoE con la Ego Energica.



Questo il calendario MotoE:

GARA 1 - Sachsenring, Germania (5-7 luglio)

GARA 2 - Red Bull Ring, Austria (9-11 agosto)

GARA 3 e GARA 4 - Misano World Circuit Marco Simoncelli, San Marino e Riviera di Rimini (13-15 settembre)

GARA 5 e GARA 6 - Circuit Ricardo Tormo, Valencia (15-17 novembre)



AC