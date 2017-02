Basket: botta e risposta tra Julian Gualtieri e il Presidente Battistini

Dopo la lista di tutti i suoi successi personali, la Guardia, chiude il suo post su Facebook con:“Nessun problema, vi tolgo subito il pensiero e rinuncio alla Nazionale”.

Il C.T Sergio Del Bianco ha diramato la lista dei 30 convocati pre Giochi dei Piccoli Stati, e nei 30 il nome di Gualtieri risulta. Quello che evidenzia il 22enne sammarinese che vive negli Stati Uniti, è a suo giudizio, la mancanza di attenzioni nei suoi confronti, il suo curriculum, era più che sufficiente per scavalcare i suoi compagni di squadra ed essere inserito nei 12, con 3 mesi di anticipo sull'evento. Julian Gualtieri ha giocato l'ultima stagione in Italia lo scorso anno; 2015-2016 negli Angel Santarcangelo Basket in Serie B. Ottimo il suo contributo alla salvezza dei gialloblu con 24 partite disputate, 254 punti totali. Gualtieri, chiese ed ottenne, di lasciare la società, già salva, con un mese di anticipo rispetto alla chiusura del campionato, facendo rientro negli Stati Uniti per motivi personali. Oggi, come lui stesso scrive è aggregato alla squadra dell'Università di Miami (NCAA DIVISION 1). Il ritorno in Nazionale gli avrebbe potuto ridare quella visibilità che in questo

momento non ha. L'uscita allo scoperto così fragorosa, in chiave Nazionale, lo condanna definitivamente.



l.g.