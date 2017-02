Giochi dei Piccoli Stati: nuovo impulso alla macchina organizzativa

Valutata positivamente la possibilità di utilizzare le persone attualmente in mobilità

Questa mattina, il Segretario allo Sport Marco Podeschi ha incontrato i vertici del Comitato Olimpico, i corpi di polizia ed i rappresentati delle varie segreterie, per fare il punto della situazione ai poco più di tre mesi da San Marino 2017. Una riunione tecnica ma anche operativa, per dare un nuovo impulso alla macchina organizzativa che da mesi sta lavorando in vista della più importante manifestazione sportiva sammarinese. Tra i vari temi toccati, quella della viabilità, della sicurezza e dei trasporti che saranno gratuiti per tutte le persone accreditate ai giochi. Si è parlato anche del coinvolgimento delle scuole e degli studenti partecipanti ai giochi, in veste di partecipanti o volontari, ai quali verrà riconosciuto un credito formativo. Valutata positivamente la possibilità di utilizzare le persone attualmente in mobilità e ritenuto fondamentale il potenziamento della rete telefonica, con appositi ripetitori che possano coprire tutte le aree dedicate ai Giochi dei piccoli Stati.