Ricorso Wada: pochi 2 anni a Gharbi per doping

Cons verso il rinnovo delle cariche

Si è riunito lunedì 13 febbraio il Comitato Esecutivo del CONS. Preso atto del rinnovo di tutti i consigli federali delle Federazioni Nazionali associate è stato determinato il percorso di avvicinamento alle elezioni per il rinnovo dell'Esecutivo stesso.

Il 14 febbraio verrà inviata la richiesta di presentazione delle candidature a tutti i membri di diritto del nuovo CN. Le candidature dovranno essere presentate entro il 23 febbraio. Le elezioni si terranno il 9 marzo alle 20.30. Dovranno essere eletti: Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, tre membri interni e due membri esterni. L'assemblea degli atleti olimpici ha nominato Alessandra Perilli e Stefano Selva rappresentanti degli atleti in seno al Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo, preso atto dello stato di avanzamento dei lavori per i Giochi dei Piccoli Stati 2017 ha ufficializzato la data del 24 marzo per l'incontro dei Capi Missione dei 9 paesi e della Commissione Tecnica dei Giochi. Gli ospiti visiteranno gli impianti e confermeranno il programma delle gare.

Il Comitato Esecutivo ha provveduto ad inoltrare le iscrizioni preliminari nel nuoto, nel judo e nell'atletica per l'European Youth Olympic Festival di Gyor (Ungheria).

Il Presidente Gian Primo Giardi ha firmato l'invito ufficiale inoltrato dall'organizzazione di Pyeongchang 2018 ad un anno dai Giochi confermando la partecipazione sammarinese alle Olimpiadi Invernali. Il Comitato Esecutivo ha anche preso atto del ricorso al CAS da parte della WADA avverso la decisione del Comitato Giudicante del NADO San Marino chiedendo per Karim Gharbi una pena superiore a quella comminata.