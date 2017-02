San Marino 2017: 100 giorni al via dei Giochi

In terra sammarinese si inaugura il terzo ciclo: per la prima in Repubblica la delegazione montenegrina, che ospiterà la prossima edizione.

Dopo 16 anni di attesa, i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa stanno per tornare a San Marino. Mancano esattamente 100 giorni alla cerimonia d'apertura della 17° edizione della Piccola Olimpiade.



Fervono i preparativi di avvicinamento a questo importante evento sportivo ed organizzativo, con la macchina del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese al lavoro da mesi affinché il tutto sia pronto per la data del 29 maggio prossimo, quando per un'intera settimana la Repubblica tornerà a vivere di sport, con 13 discipline per 143 eventi totali.



Saranno nove i paesi al via: con San Marino anche Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro. Sarà la terza volta in terra sammarinese, da dove partì la storia dei Giochi dei Piccoli Stati nel 1985.



LP