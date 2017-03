San Marino 2017: delegazioni e Commissione Tecnica sul Titano

Organizzazione e impianti incassano la valutazione positiva della Commissione.

I Giochi dei Piccoli Stati distano poco più di due mesi ed a testimoniare la vicinanza dell'evento che tutto il movimento sportivo sammarinese attende trepidante da 16 anni a questa parte, è il sopralluogo odierno – tenuto in Repubblica – della Comissione Tecnica, insieme alle 8 Delegazioni che dal 29 maggio prossimo competeranno negli impianti di gara sammarinesi.



Qualche riflessione in più, sottoposta all'attenzione del Comitato Organizzatore, che accoglie di buon grado l'imbeccata per offrire un prodotto che sia il migliore possibile, specie per chi a San Marino arriverà con l'obiettivo di competere, senza dimenticare di dove alimentare la fiamma dell'entusiasmo – del tutto autoctona – indispensabile per la perfetta riuscita dei XVII Giochi dei Piccoli Stati d'Europa.



L'ultimo step – di fatto – prima dell'inizio della manifestazione, che prenderà il via lunedì 29 maggio. Sciolte le ultime riserve relative alla gara di ciclismo, sotto la lente d'ingrandimento la partecipazione scarna per quanto riguarda le bocce.



Nel video l'intervista ad Angelo Vicini e Gian Primo Giardi, presidenti di Comitato Organizzatore e CONS.



LP