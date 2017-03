Giochi dei Piccoli Stati: due mesi esatti all'inizio della XXVII edzione

Mancano due mesi esatti all'inizio dei Giochi dei Piccoli Stati: la XXVII edizione della Piccola Olimpiade, per la terza volta ospitata in territorio sammarinese a distanza di 16 anni dall'ultima volta. Coinvolgerà 9 delegazioni per oltre 1000 atleti, impegnate in 13 discipline sportive; il team del Lussemburgo il più numeroso, capace di superare agevolemnte le 200 unità, esattamente come gli islandesi. 199 - tra atleti, ufficiali ed arbitri - i sammarinesi coinvolti in prima linea, quella andorrana la delegazione più minuta, con 50 alteti al via. Proseguono intanto gli ultimi ritocchi sul piano organizzativo, sulla scorta delle ultime indicazioni fornite dal sopralluogo di settimana scorsa, in cui la Commissione Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati, nonché i Capi Missione delle otto delegazioni straniere, sono salite sul Titano dando parere favorevole su logistica, accoglienza e strutture.