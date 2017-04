Eugenio Rossi 3.0. Il risveglio di uno degli atleti più grandi che San Marino abbia mai avuto

Dopo 6 anni con il giovane tecnico Giulio Ciotti, arriva il nuovo allenatore: l'esperto Giuliano Corradi

Sorride, scherza, si diverte ma soprattutto si allena. Sembra davvero alle spalle il periodo più brutto della sua carriera coinciso con quella gara sotto tono di Rio De Janeiro. Il 25enne ragazzo del Salto In Alto, oggi ha un nuovo tecnico: Giuliano Corradi Modenese doc, è uno dei più stimati allenatori italiani di atletica leggera, specializzato nel salto in alto. È uno sport che ha anche praticato da giovane, prima che un infortunio al ginocchio ne interrompesse la carriera agonistica. E lui, il colpo a sensazione della Federazione Atletica Leggera sammarinese, che non ha lesinato sforzi per assicurarsi le prestazioni dell'esperto allenatore che avrà il non facile compito di far esplodere definitivamente l'indiscusso talento di Eugenio Rossi. 3.0 per sottolineare il netto cambiamento, tra l'Eugenio di ieri e quello di oggi, e per omaggiare la Mascotte dei Giochi dei Piccoli Stati Sammy 301, con la quale l'atleta sembra avere un buon feeling. Giochi dei Piccoli Stati e i Campionati Italiani, questi le scadenze a medio raggio, sullo sfondo appare il grande obiettivo, il vero motivo per il quale Corradi si trova a San Marino, portare Rossi almeno tra i primi 5 alle Olimpiadi di Tokio 2020.



L.G