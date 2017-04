#SANMARINO2017: 50 giorni ai Giochi

Probabilmente salterà la gara femminile di bocce, definitivo il tracciato del ciclismo.

Sette settimane appena, meno di due mesi, 50 giorni – per l'esattezza – e si potrà levare il sipario su San Marino 2017, la XVII edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, l'evento più importante nel biennio dei più piccoli, affascinante come pochi, sopravvissuto e sopravvivente come nessuno a queste latitudini dell'Olimpismo, che non è solamente agonismo e medaglia, ma spirito sportivo tout-court, accoglienza e condivisione.



Logistica e organizzazione sono a puntino per la settimana che dal 29 maggio al 3 giugno farà di San Marino – per la terza volta negli ultimi 32 anni – l'ombelico del mondo circoscritto allo sport dei Piccoli Stati.



Vanno verso lo scioglimento – e in due direzioni opposte – le riserve legate a ciclismo e bocce: da e verso il Multieventi la gara su strada, confermata a Montecchio la MTB. Non tanto il percorso, quanto la competizione vera e propria sul tavolo delle bocce: quasi sicuramente la gara femminile non si farà, per mancato raggiungimento del numero minimo di atleti.



Ecco, sui numeri: la long list dei partecipanti è già stata inviata, per il momento si sa chi c'è e soprattutto chi non c'è. Nell'atletica – ad esempio – il minimo per qualificarsi si può centrare fino all'ultimo. Per San Marino le buone notizie arrivano dal ritorno di Eugenio Rossi: se saprà confermare i suoi livelli d'eccellenza, la medaglia nell'alto è pressoché assicurata.



Novità sul fronte organizzativo e tecnico: nessun ritiro per gli individualisti sammarinesi, si valutano soluzioni diverse per i team perché diverse sono le esigenze. Gli atleti biancazzurri avranno comunque il loro punto di riferimento nella torre dei servizi del San Marino Stadium: lì sarà dislocata Casa San Marino. In loco anche il quartier generale delle Autorità.



Il beach volley si giocherà sul diamante di Serravalle: sul prato che ospita le sfide interne della T&A San Marino sarà allestita un'arena ad hoc, che permetta di sfruttare l'impiantistica già esistente e rinfoltire il numero di strutture sportive nel comparto di Serravalle, il core dell'edizione dei Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017.



San Marino RTV seguirà integralmente l'evento, garantendo 4 dirette giornaliere dai campi gara, oltre a servizi ed approfondimenti nel corso dell'intero palinsesto quotidiano a partire dal 30 maggio, giusto in tempo per riempirsi gli occhi dello spettacolo della Cerimonia d'apertura di lunedì 29, che potrete seguire live sulla nostra emittente.



A buonissimo punto il reclutamento dei volontari: tutte presidiate le zone nevralgiche, avviato il confronto con le scuole per integrare chi non ha ancora raggiunto la maggiore età all'interno di un tessuto organizzativo-sportivo come non ce ne sono, contribuendo in prima linea al più importante evento per chi gareggia sotto bandiera biancazzurra.



