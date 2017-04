C.E del Cons : la delegazione che parteciperà ai Giochi supera le 120 unità

L'8 maggio termine ultimo per presentare gli elenchi definitivi

La delegazione sammarinese che parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati prende forma. Nella seduta del C.E la commissione tecnica ha riferito, al Governo dello Sport, della stato di forma degli atleti designati a difendere i colori di San Marino alle imminenti mini olimpiadi che si disputeranno sul Titano a cominciare dal 29 maggio. Considerando che l'8 maggio è il termine ultimo per consegnare i definitivi elenchi, ad oggi la delegazione sammarinese supera le 120 unità. Specificatamente, nel tiro con l'arco 8 atleti, pallacanestro (solo maschile) e pallavolo (maschile e femminile) avranno roster completi fissati a 12 atleti per squadra, 4 gli atleti del beach volley (2 per sesso). Nel tiro a volo, ormai certa la rinuncia alle gare femminili per mancanza di atlete da parte delle Nazioni, saranno 6 uomini impegnati per San Marino, (2 nel trap, 2 nel double trap, 2 nello skeet). 6 gli atleti al via delle gare di tiro a segno (2 donne nella carabina e 2 nella pistola e 2 uomini nella pistola). 2 uomini e 2 donne al via delle gare di tennis con l'opportunità però di allargare la squadra se non dovessero essere gli stessi atleti a giocare singolo e doppio. Nel tennistavolo saranno al via dei Giochi dei Piccoli Stati tre uomini e tre donne. Nel ciclismo saranno 24 i sammarinesi al via, dieci nella gara su strada, 10 in quella di mountain bike e 4 nella cronometro, non è escluso però che alcuni atleti siano impegnati in più di una specialità. Detto della possibilità di qualificarsi fino al prossimo 8 maggio (e dell'eventualità di aggiungere all'elenco delle wild card) saranno al via delle gare di atletica una decina di atleti, più o meno stesso numero per le gare di nuoto. Luciano Scarponi, Capo Missione, si avvarrà della collaborazione dei due membri della Commissione Tecnica Manlio Molinari e Andrea Benvenuti e dei due vice Manuel Poggiali e Bruno Gennari. Il medico della delegazione sammarinese sarà il dottor Claudio Cecchetti. La delegazione sammarinese verrà vagliata anche dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 aprile pv, lo stesso Consiglio Nazionale prenderà in esame anche la bozza del programma di politica sportiva per il prossimo quadriennio e sarà chiamato all'approvazione del bilancio consuntivo del CONS 2016.