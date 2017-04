Atletica: ecco il minimo della 4x100 maschile!

I velocisti dell'Olimpus Sansovini, Gasperoni, Molinari e Battistini corrono in 42''75.

Strepitosa prestazione della 4x100 maschile - tutta targata Olimpus - che centra il minimo per qualificarsi ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino: Francesco Sansovini, Alessandro Gasperoni, Francesco Molinari e Manuel Battistini hanno corso il giro di pista in 42''75 e saranno al via delle competizioni tra un mese esatto. Chissà che ora, con la testa sgombra dal pensiero del dover cercare il tempo nella 4x100, i frazionisti sammarinesi non possano tentare il colpaccio anche nella 4x400: domenica a Modena l'ultimo appello, in occasione degli Italiani per Società.



Nulla da fare per la 4x100 femminile, tormentata dagli infortuni. Francesco Molinari si conferma in ottima forma, imponendosi nei 100 metri col tempo di 10''93.



Benissimo anche Ercolani, che fa segnare il suo secondo miglior risultato stagionale sui 400 ostacoli fermando il cronometro sui 53''95; nella stessa gara ben figura anche Elia Genghini, terzo al traguardo.



Berti centra il nuovo record sammarinese nei 400 ostacoli femminili, mentre Muraccini si conferma ai suoi livelli saltando 3,30 m con l'asta. Si ferma con l'asticella sull'1,60 m Michelotti, distante 7 cm dalla misura minima di ingresso per i Giochi.



Circa 350 iscritti nella gara abbinata ai Master Italiani, che ha potuto godere anche di condizioni favorevoli dal punto di vista meteorologico, non fosse stato per un fastidioso vento che spirava con insistenza nel pomeriggio di Serravalle.



LP