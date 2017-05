Verso San Marino 2017: il Tiro con l'Arco

Adesso c'è un gruppo di amici. Compatto e molto sul pezzo. Pronto a sacrificare il tempo libero e darsi una mano per acchiappare tutti insieme il sogno medaglia. E' un progetto che il Presidente Federale Luciano Zanotti ha in testa da un po' e che ha affidato a tecnici di spessore e valore. Gli atleti sono cresciuti e oggi sono ad un passo da quei Giochi che rappresentano una sorta di esame di maturità per tutti.

Giovanni Paolo Bonelli, Fabrizio Belloni e Leonardo Giorgi difenderanno i colori di San Marino nel Compound nella competizione individuale, a squadre e mixed team. A guidarli il coach Fabio Ticci.

Persa la possibilità di gareggiare a squadre per mancanza del numero minimo di nazioni iscritte, il compound femminile formato da Annalisa Dolci, Sonia Toccaceli e Marialuisa Fazzardi è pronta a giocarsi le sue carte nell'individuale e nel mixed team.

Per il Ricurvo Iacopo Forlani, Paolo Tura ed Emanuele Guidi agli ordini di Andrea Parenti. Tra le donne wild card e nuova vita sportiva per l'ex campionessa di nuoto Simona Muccioli.