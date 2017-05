#sanmarino2017: Presentato il roster della delegazione sammarinese ai Giochi: 41 donne e 89 uomini

App dedicata, Giochi sostenibili, e nozioni organizzative al centro della Conferenza Stampa. Monica Hill canterà l'inno dei Giochi assistita dalla Corale di San Marino.

Giochi sostenibili è un primissimo tema: applicazione dedicata che comprende Live Score, Streaming e medagliere sempre aggiornato. App, che farà risparmiare soldi e carta, consigliata per tutti coloro vogliano avere informazioni in tempo reale sui Giochi ed è già scaricabile sia per Ios che per Android. Per proseguire il tema della sostenibilità, assolutamente fondamentali i trasporti. 14 pullman, per tutta la settimana, batteranno tutto il territorio per consentire di raggiungere i campi di gara, senza l'assillo del parcheggio. Oltre ai pullman, il Cons, grazie anche agli sponsor, ha messo a disposizione delle delegazioni circa 60 mezzi, tra auto e pulmini. Cerimonia inaugurale: la prevendita dei biglietti per assistere comincerà il 16 maggio al costo di 10 euro. Saranno messi in vendita 2000, dei circa 4500 posti che contiene il San Marino Stadium. 2200 posti verranno riservati ai bambini delle scuole circa 700, e agli atleti in totale: 894, 368 donne e 526 uomini, numeri record per l'edizione più partecipata di sempre. 700 volontari, 362 ufficiali, 93 vip, 66 giornalisti; 1415 unità ma certamente si andrà oltre alle 1500. Le strutture alberghiere sammarinesi sono esaurite. Tutte le delegazioni pernotteranno in Repubblica, circa 1300 posti letto. Saranno poco più di un centinaio, tra arbitri, qualche componente della delegazione e giornalisti degli altri stati, ad essere sistemati fuori territorio. Il Villaggio Olimpico accessibile anche alla gente comune sarà ubicato di fronte al Multieventi. E tutta la zona limitrofa allo Stadio sarà coperta da linee moltiplicate e WiFi ovunque. La mensa degli atleti che garantirà circa tremila pasti al giorno, sempre nella zona di Serravalle. La delegazione sammarinese:130 atleti 41 donne e 89 uomini, media età 27 anni. Chiara Morri ( Tennis Tavolo) con i suoi 15 anni è l'atleta sammarinese più giovane.



L.G