Come e dove acquistare i biglietti per la cerimonia di apertura

I biglietti della Cerimonia d'Apertura dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 2017 saranno in vendita da martedì 16 maggio 2017 a sabato 20 maggio 2017 presso il quartier generale dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 2017 situato al piano 1 del Multieventi Sport Domus.

Saranno seguite le seguenti modalità:

- la biglietteria sarà aperta dalle 11.00 alle 15.00 dal martedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

- i biglietti saranno NOMINATIVI

- il costo (settore unico) è di 10,00 euro in prevendita, gli eventuali biglietti rimasti saranno venduti al botteghino a 15.00 euro.

- è consentito l'acquisto di massimo 4 tagliandi a persona.



Il semplice possesso dell'accredito "San Marino 2017" non da diritto ad assistere alla Cerimonia d'Apertura.

Anche gli accreditati dovranno quindi premunirsi di regolare biglietto.