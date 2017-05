Nuoto, impegno, e voglia di stupire per un' entry list di 12 nuotatori

7 femmine e 5 maschi, schierati dal C.T Coconi per i Giochi dei Piccoli Stati

Carlotta Bulzoni 50 e 100 stile libero, 100 dorso e le due staffette 4x100 stile e 4x100 misti. Linda Canti 100 e 200 rana, 4 x100 mista. Beatrice Felici 50 stile, 100 dorso, 100 e 200 farfalla. E tre staffette: 4x100 stile, 4x100 mista, e 200 misti. Elisa Bernardi 100 stile, 4x100 stile, 4 x 200 stile.

Elena Giovannini: 200 e 800 e 4x200 stile. Sara Lettoli 100; 200, 400 e 4x200 stile, e 4x100 misti.

Arianna Valloni 400, 800 e 4x200 stile. Queste le 7 ragazze che faranno di tutto per migliorare, in casa, quanto fatto in Islanda 2 anni fa dove arrivarono 1 argento nella 4x100 e un bronzo nella 4x200. Diciamo subito che le più “vecchie” si fa per dire, sono Bulzoni appena 18enne e Giovannini che lo diventerà il 22 settembre. 17 anni per Felici e Bernardi, 16 per Lettoli e Valloni appena 15 per Linda Canti. Un roster giovanissimo dal quale è giusto pretendere il massimo impegno, per il risultato, soprattutto nelle gare singole, salvo sorprese, è ancora presto.

Torna anche la squadra di nuoto maschile assente in Islanda: Gian Luca Pasolini 4x100, 4x200, 400 e 1500 stile libero. Davide Bernardi 50, 100 e 200 stile, 100 dorso, 4x100 e 4x200 stile. Cristian Santi 100, 200, 400 stile, 4x100 e 4x200 stile. Loris Bianchi 4x200, e Raffaele Tamagnini 50, e 4x100 stile. Anche per i ragazzi media età molto bassa.



L.G