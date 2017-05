#sanmarino2017: Volley Maschile: Bissare l'oro di San Marino 2001 è un'impresa possibile

Nazionale mix tra nuovi talenti e vecchie certezze

Prima di tutto i 12 convocati da Stefano Mascetti : Lorenzo Benvenuti, Paolo Crociani, Nicolas Farinelli, Valerio Guagnelli, Andrea Lazzarini, Marco Rondelli, Ivan Stefanelli, Francesco Tabarini, Federico Tentoni, Giuliano Vanucci, David e Matteo Zonzini. Sono questi i 12 chiamati per provare a riportare la pallavolo maschile sui livelli del passato. L'oro non arriva proprio dall'ultima edizione disputata in casa e di quella Nazionale facevano parte sia il veterano Valerio Guagnelli che il sempre verde Francesco Tabarini. San Marino 2001 inarrivabile? Vedremo. Ottimi risultati arrivarono fino a Monaco 2007, poi l'eclissi: Cipro, Liechtenstein e Lussemburgo avare, un piccolo bronzo tirato per i capelli è arrivato proprio due anni fa in Islanda. A Stefano Mascetti il compito di proseguire nel buon lavoro svolto fino ad ora, migliorando il 2015, con un roster più consapevole, più affiatato e che ovviamente in casa si giocherà tutte le proprie chance sotto rete.



L.G