#sanmarino2017: on line la pagina dedicata di San Marino RTV

Mancano poco più di due settimane ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino. Dalla mezzanotti di ieri sera è on line la sezione del sito di San Marino RTV interamente dedicata alle Piccole Olimpiadi dove potrete seguire da vicino i Giochi dei Piccoli Stati con tutte le notizie collegate all'evento e la fase di avvicinamento degli atleti. Spazio alla fotogallery e alle telecronache integrali dei Giochi. Tutti gli highlights e i momenti più importanti.

Un punto di riferimento per conoscere il medagliere e i vincitori delle gare. Tutta già da vedere la sezione dedicata al com'eravamo con tutti gli speciali realizzati dalla redazione sportiva di San Marino RTV dai Giochi del 2001 a quelli di Islanda 2015



CLICCA PER ENTRARE NELLA PAGINA DEI GIOCHI DI SAN MARINO 2017