#sanmarino2017: il Tiro a Segno pronto a dar battaglia

Il mirino è puntato sull'oro. Quella medaglia tormentone che manca nella storia del Tiro a Segno ai Giochi dei Piccoli Stati. Una disciplina che ha regalato metalli in serie nelle varie edizioni, mai però del colore più prezioso. La Federazione Sammarinese sarà in gara in tre competizioni. Erika Ghiotti e Sara Bernardi nella Carabina Donne, Maria Luisa Menicucci e Silvana Parenti nella Pistola Donne e Marcello Massaro e Paolo Cecchini nella Pistola Uomini. Tutti al lavoro coordinati dal CT Masetti.