#sanmarino2017: biglietti SOLD OUT in poche ore

Sale l'attesa per i Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017 e la riposta dei sammarinesi è ottima. Nelle prime due ore di vendita dei biglietti validi per la Cerimonia di Apertura in programma lunedì 29 maggio, sono stati venduti oltre 2 mila tagliandi. Battendo di fatto ogni previsione. Il quartier generale dei Giochi, al primo piano del Multieventi, è stato letteralmente preso d'assalto. Per far fronte alla elevata richiesta e' stata predisposta una lista d'attesa per eventuali opportunità che si dovessero presentare nei prossimi giorni. Il Comitato Organizzatore comunicherà eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni.



Elia Gorini