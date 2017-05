#sanmarino2017 Le donne del Volley guardano al podio

Sicuramente non ha il vantaggio di partire a fari spenti il Volley Femminile che da sempre ai Giochi dei Piccoli Stati fa rima con medaglia. Si riparte dunque dall'argento conquistato in Islanda e dalle scelte di Morolli. Che ne porta 12: Cristina Baciocchi, Valeria Benvenuti, Samanta Giardi, Anita Magalotti, Elisa Morolli, Chiara ed Elisa Parenti, Elisa Ridolfi, Francesca Rosa, Federica Mazza, Giulia Tomassucci ed Elisa Vannucci. Non ci sono squadre materasso, Cipro è lo spauracchio, ma il podio è obiettivo alla portata di un gruppo che sta lavorando pur con i play off di campionato non ancora finiti che hanno costretto il CT ad infilarsi nelle pieghe del calendario. Non ci sono grandi problemi riguardo alle assenze, la squadra è in salute e il calore del pubblico può anche fare la differenza. Anche se giocare in casa sul dire un po' di pressione in più.