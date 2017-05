#SANMARINO2017: il beach volley maschile cala la doppia coppia

Paganelli, Giorgetti, De Luigi e Casadei pronti per i Giochi; coach Galli: "Puntiamo a fare il massimo per noi stessi".

Saranno Paolo Paganelli, Simone Giorgetti, Luca De Luigi e Federico Casadei a difendere i colori di San Marino nell'ormai prossima edizione sammarinese dei Giochi dei Piccoli Stati, distanti 10 giorni appena.



Un lavoro certosino, quello a cui la doppia coppia biancazzurra è stata sottoposta da coach Matteo Galli. Da febbraio 2016 costantemente focalizzati sull'evento più importante, da due settimane quotidianamente sulla sabbia riminese per preparare al meglio un torneo che riserva tante incognite, a partire dalla composizione delle squadre avversarie, quasi mai formate al 100% da atleti autoctoni. Condizione che non spaventa un team di relativamente giovane formazione agonistica, pronto a spendersi per il pubblico di casa e per una performance al massimo delle proprie possibilità.



Non si può dire, ma l'obiettivo non può non essere l'approdo alle semifinali del torneo. Magari puntando anche sull'esperienza di un veterano come Simone Giorgetti, alla seconda edizione casalinga in carriera: nel 2001 arrivò la medaglia d'oro con la squadra di pallavolo maschile, della quale fu uno dei trascinatori; oggi ci riprova a cielo aperto.



Nel video le interviste a Matteo Galli (coach San Marino Beach Volley) e Simone Giorgetti (San Marino Beach Volley).



LP