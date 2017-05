Cerimonia di Apertura: martedì terzo e ultimo giorno di prevendita dei biglietti

Seconda giornata di prevendita dei biglietti per la Cerimonia d'Apertura dei Giochi dei Piccoli Stati, in programma lunedì 29 maggio.



In totale sono stati venduti altri 1000 tagliandi ed è facile prevedere che ci sarà il tutto esaurito, per assistere all'evento sportivo che proprio la Repubblica di San Marino ha creato nel 1985.



Si prevede che oltre 6000 persone assisteranno alla cerimonia.



Restano ancora disponibili circa 200 biglietti, che verranno messi in vendita martedi 23 maggio dalle 9 alle 14 al Multieventi.