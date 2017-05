#sanmarino2017 Il Tennis tra gioventù ed ambizione

Con il ricambio generazionale avvenuto già da qualche anno, per il tennis è il momento di consolidare valori tecnici e ambizioni. Sulla terra battuta del centro federale di Montecchio la squadra Giochi è al lavoro per dare sostanza all'obiettivo medaglia. Particolarmente interessante il settore femminile con la ex ragazzina prodigio Martina Agarici e il grande ritorno di Gioia Barbieri che ha lasciato un anno fa il professionismo e oggi è tornata a divertirsi sul campo con una gran voglia di vincere. Agarici-Barbieri sarà anche il doppio e la ex pro giocherà con Marco De Rossi anche il torneo misto. In campo maschile sarà la settimana di Marco De Rossi che ha già acquisito una buona esperienza internazionale ed è pronto a regalare soddisfazioni. Con lui Pietro Grassi in sostituzione dell'infortunato Antoine Barbieri.