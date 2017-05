Letizia Giardi portabandiera a San Marino 2017

Delegazione sammarinese quasi al completo in occasione del messaggio benaugurante della Suprema Magistratura.

199 per San Marino: la delegazione biancazzurra protagonista degli ormai imminenti Giochi dei Piccoli Stati è stata ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, nel tardo pomeriggio di oggi.



Un comparto pressoché raddoppiato rispetto all'ultima edizione, quella islandese alla quale parteciparono appena 101 sammarinesi - detto che a Reykjavik non erano rappresentati gli sport di squadra.



La XVII edizione della Piccola Olimpiade ritorno sul Titano per la terza volta nella storia, "frutto di un lavoro corale, di squadra, condiviso a tutti i livelli della società e della cittadinanza sammarinese" - sottolinea il Segretario allo Sport Marco Podeschi, che insiste sulla veicolazione di "immagine ed ospitalità della Repubblica di San Marino".



Tocca al numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese introdurre la delegazione biancazzurra alla massima istituzione della Repubblica: saranno 130 gli atleti nostrani in gara, 900 quelli totali; circa 500 gli accreditati, 600 i volontari che presteranno servizio ai Giochi.



Gian Primo Giardi sottolinea la decisione condivisa dalla Commissione Tecnica, di schiudere le porte dei Giochi dei Piccoli Stati anche a quei giovani atleti che hanno solo sfiorato il minimo di partecipazione, concedendo loro la possibilità di misurarsi in una gara prestigiosa ed utile a fare esperienza a questi livelli.



Il presidente del CONS svela anche il nome della portabandiera di San Marino: sarà Letizia Giardi ad avere l'onore e l'onere di condurre la delegazione biancazzurra in occasione della Cerimonia d'Apertura di lunedì sera, lei che ha già alle spalle 5 partecipazioni ai Giochi, foriere di ben quattro medaglie. E pure nell'edizione casalinga, l'obiettivo sarà quello di salire sul podio.



Fare meglio del recente passato è l'auspicio che si leva a tutti i livelli, perché nessuno pensa ad altro che non sia invertire il trend negativo cui il medagliere biancazzurro si è conformato nelle ultimissime edizioni.



Le condizioni affinché ciò avvenga paiono esserci tutte, compresa quella condivisione di "onore e responsabilità che - come ricordano le Eccellenze - tutta la cittadinanza è chiamata a sostenere, perché lo sport altro non è se non un'occasione di confronto, dialogo e contatto con altri Paesi"; i più piccoli d'Europa, per l'occasione. E forse nulla è più bello ed affascinante di questo.





