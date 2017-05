#sanmarino2017 : potenziata la rete dati e WIFI garantito in tutti gli impianti

Era una delle sfide da vincere viste le negative recensioni che sul piano tecnologico venivano mosse alla Repubblica di San Marino. Presentarsi inadeguati all'appuntamento sarebbe stato un autogoal clamoroso, e San Marino non correrà questo rischio. Tutta la zona del multieventi è stata cablata con connessioni super veloci reti 4G, e 4.5G alla piattaforma e al WIFI pubblico Livein.sm

San Marino si presenta al top: membri delle istituzioni, giornalisti, delegazioni, pubblico, tutti avranno la possibilità di connettersi e navigare in maniera semplice e veloce, non solo a Serravalle (zona che ingloba il maggior numero di discipline) ma anche in tutte le altre infrastrutture utilizzate, dal bocciodromo di Borgo Maggiore, al poligono di tiro di Acquaviva, al centro tennis di Fonte dell'Ovo che comprende anche il Tiro con l'Arco, al Kursaal che ospiterà le gare di Tennis Tavolo. Priorità ai Giochi dei Piccoli Stati, ma presto tutto il territorio subirà notevoli miglioramenti.



L.G