#SanMarino2017: Rossi e Molinari coltivano un sogno medaglia

Non si sbottona l'altista olimpico, mentre il centometrista vuole continuare nel solco del padre.

Il blocco dell'atletica leggera sammarinese impegnato ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati vuole stupire, con qualche protagonista attesa a caccia di un nuovo exploit per cancellare vecchie delusioni. Il recente 2,18 fatto segnare da Eugenio Rossi è convincente come avvicinamento, per chi vuole volare sempre più alto.



Occhio ai velocisti: Francesco Molinari guida la categoria e se buon sangue non mente, l'obiettivo medaglia – come papà Manlio – sarà alla portata.



Nel video le interviste ad Eugenio Rossi e Francesco Molinari, altista e centrometrista di San Marino.