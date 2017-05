#Sanmarino2017: arrivano i capi missione. Domani le delegazioni sul Titano

Il Comitato Olimpico Sammarinese consiglia di arrivare allo Stadio, almeno 2 ore prima dell'inizio della Cerimonia Inaugurale di lunedi ore 21

Sono arrivati questa mattina i capi missione degli 8 Stati partecipanti ai Giochi e domani sono attese le prime delegazioni, poi tra domenica e lunedi si completeranno i check in. Gli atleti pernotteranno tutti sul Titano, nelle zone limitrofe solo arbitri e ufficiali. Si arriverà a superare in totale le 1600 unità. San Marino è pronta a vincere la medaglia della super organizzazione. Dopo la presentazione delle nuove tecnologie, linee dati super veloci applicate alla manifestazione, nell'ultima conferenza stampa prima della cerimonia inaugurale, il Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi, il Presidente del Cons Gianprimo Giardi, il Capo Missione Luciano Scarponi e con loro anche la portabandiera e capitano della delegazione sammarinese di Tennis Tavolo Letizia Giardi, hanno fatto il punto a 3 giorni dall'apertura. Attese per la Cerimonia le massime autorità politiche e sportive a cominciare dal Presidente del Cio il tedesco Thomas Back, con lui almeno 8 membri del Comitato Olimpico Internazionale. Ed ancora membri del Coni capitanati dal Presidente Giovanni Malagò. Per l'apertura della diciasettesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa graviteranno circa 6 mila persone attorno al San Marino Stadium, il Comitato Olimpico sammarinese consiglia a tutti di arrivare allo Stadio con largo anticipo saranno capillari i controlli di sicurezza. Tutta la zona limitrofa potrà essere utilizzata per i parcheggi.



l.g