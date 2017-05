Cerimonia d'apertura, emozioni uniche per i 6 mila dello Stadium e per chi la seguirà su San Marino RTV

Sbirciata fugace ma già di grande impatto. A 72 ore dalla Cerimonia d'Apertura della 17esttesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, il San Marino Stadium sta per cambiare look. Lavori in corso per i circa 60 operatori delegati alla costruzione dell'imponente scenografia. Due ditte al lavoro, una sotto le dipendenze del Comitato Olimpico l'altra squadra circa una decina di persone sono dirette dal Regista Vittorio Picconi.

Allestita proprio sotto la torre dello Stadio la mensa per gli atleti che sfornerà tra pranzo e cena circa 2.400 pasti. Zona relax, zona aggregazione per gli atleti, con il villaggio olimpico, posto nel parcheggio del multieventi. Tutto pronto anche per la stampa con la main press center allestita nelle sale che solitamente ospitano le riunioni Cons -Federazioni Sportive. I giornalisti avranno accesso al wifi esclusivo per la stampa e potranno accedere gratuitamente alla sala pranzo. Ottima l'idea della beach volley arena istallata all'interno del diamante del baseball



L.G