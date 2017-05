Messaggio del vescovo Turazzi: "sosteniamo uno sport che non escluda nessuno"

"Nello sport c’è posto anche per chi non riesce a “scendere in campo”. Che ogni dirigente ed ogni allenatore siano veri educatori alla lealtà e all’umiltà, formatori di veri atleti per le sfide della vita". Monsignor Turazzi interviene alla vigilia dei Giochi dei Piccoli Stati con un messaggio che invita a "sostenere sempre più uno sport che non escluda nessuno perché meno “dotato”.