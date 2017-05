Questa sera ore 21 la Cerimonia d'apertura della 17^ edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Le ultimisssime

Il Comitato Olimpico sammarinese consiglia di arrivare nei pressi del San Marino Stadium almeno con due ore di anticipo sull'inizio della Cerimonia, chi è in possesso del biglietto di entrate, non necessariamente dovrà esibire anche un documento, ma è buona norma averlo a portata di mano. Tutta l'area dello Stadio è off limits. Auto e moto potranno essere parcheggiate solo nelle zone limitrofe. Saranno circa 6 mila le persone che assisteranno all'imponente apertura della 17esttesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Cerimonia che avrà una durata di circa 2 ore, seguirà il protocollo olimpico ma avrà al suo interno diversi momenti emozionanti. “ Together” è il pilastro, il tema su cui ruoterà la l'intero rito. “ Insieme” perchè gli 8 paesi, poi diventati 9 con l'aggiunta del Montenegro, ormai si conoscono, si aggregano, combattono sportivamente parlando, “Insieme” da diversi anni. Ecco la scelta del regista Vittorio Picconi che proprio ieri ha dichiarato ai microfoni di Rtv che non avrebbe mai accettato la seconda sfida (era sua la regia anche nel 2001) se non ci fossero stati i requisiti per fare uguale o meglio di quella che da tutti viene ricordata come la Cerimonia più bella mai organizzata dal 1985 ad oggi. La sammarinese Monica Hill con l'accompagnamento della corale di San Marino, canterà l'inno dei Giochi. La San Marino RTV trasmetterà in diretta la Cerimonia dei Giochi a partire dalle 20.50 a canali unificati 520 Sky, 73ddt, 93 dtt e in Streaming. Da domani copertura capillare delle gare a partire dalle 9.50 per chiudere intorno alle 23.30. In caso di gare importanti, potrebbero subire slittamenti di orario il Tg Sport e il TG San Marino



Lorenzo Giardi