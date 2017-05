Beach Volley: debutto con vittoria per San Marino

Vincono 2-0 sia la coppia maschile che quella femminile

Ottimo esordio per San Marino nel beach volley. Vincono sia la coppia maschile sia quella femminile. Le prime a scendere in campo sono Silvia Bulgarelli e Debora Pini che battono Cipro 2-0, aggiudicandosi i due set per 21-19 e 21-12. Equilibrato solo il primo gioco, poi le biancazzurre dilagano nel secondo.



Stesso risultato per il duo Simone Giorgetti e Paolo Paganelli che ha la meglio sul Montenegro. 21-12 e 21-18 i parziali, con i sammarinesi che vincono con una sensazionale rimonta il secondo set.



Inizia bene, dunque, il cammino di San Marino del beach volley nella magnifica arena allestita all'interno del diamante di baseball.



Paolo Crescentini