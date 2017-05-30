MARTEDI' 30 Maggio 2017: programma gare
TENNISTAVOLO - Kursaal
Dalle 10.00 1o TURNO SQUADRA MASCHILE (QUALIFICAZIONI)
Dalle 11.30 1o TURNO SQUADRA FEMMINILE (QUALIFICAZIONI)
Dalle 14.30 2o TURNO SQUADRA MASCHILE (QUALIFICAZIONI)
Dalle 16.00 2o TURNO SQUADRA FEMMINILE (QUALIFICAZIONI)
Dalle 17.30 2o TURNO SQUADRA MASCHILE (QUALIFICAZIONI)
TIRO CON L’ARCO - Montecchio Stadium
Dalle 9.30 qualificazioni RICURVO MASCHILE E COMPUND FEMMINILE
ATLETICA LEGGERA - San Marino Stadium
Dalle 17.30 batterie 100 M OSTACOLI FEMMINILI
Dalle 17.30 FINALE SALTO IN ALTO FEMMINILE
Dalle 18.05 FINALE SALTO IN LUNGO MASCHILE
Dalle 18.05 FINALE GIAVELLOTTO FEMMINILE
Dalle 18.25 batterie 100 M FEMMINILI
Dalle 18.40 batterie 100 M MASCHILI
Dalle 18.55 FINALE 800 M FEMMINILI
Dalle 19.15 FINALE 800 M MASCHILI PREMIAZIONI
Dalle 19.45 FINALE GETTO DEL PESO MASCHILE
Dalle 19.45 batterie 400 M FEMMINILI
Dalle 19.45 FINALE SALTO CON L’ASTA FEMMINILE
Dalle 20.00 batterie 400 M MASCHILI
Dalle 20.20 FINALE 5000 M MASCHILI
Dalle 20.25 PREMIAZIONI GIAVELLOTTO FEMMINILE
Dalle 20.55 PREMIAZIONI 5000 M MASCHILI
Dalle 21.00 FINALE 100 M FEMMINILI
Dalle 21.20 FINALE 100 M MASCHILI
A seguire PREMIAZIONI
BASKET - Multieventi
Alle 10.00 MONTENEGRO – LUSSEMBURGO (UOMINI)
Alle 12.30 MALTA – CIPRO (DONNE)
Alle 15.00 ISLANDA – CIPRO (UOMINI)
Alle 17.30 ISLANDA – LUSSEMBURGO (DONNE)
Alle 20.00 ANDORRA – SAN MARINO (UOMINI)
BEACH VOLLEY - Campo del Baseball, Serravalle
Alle 11.00 LIECHTENSTEIN – ISLANDA (FASE A GIRONI MASCHILE)
Alle 12.00 CIPRO – MALTA (FASE A GIRONI MASCHILE)
Alle 13.00 MONACO – LUSSEMBURGO (TORNEO FEMMINILE)
Alle 14.00 MALTA – ISLANDA (TORNEO FEMMINILE)
Alle 15.00 ANDORRA – LUSSEMBURGO (FASE A GIRONI MASCHILE)
Alle 16.00 LIECHTENSTEIN – CIPRO (FASE A GIRONI MASCHILE)
Alle 17.00 MONACO – ISLANDA (FASE A GIRONI MASCHILE)
Alle 18.00 LUSSEMBURGO – MALTA (TORNEO FEMMINILE)
Alle 19.00 CIPRO – SAN MARINO (TORNEO FEMMINILE)
Alle 20.00 SAN MARINO – MONTENEGRO (FASE A GIRONI MASCHILE)
BOCCE - Bocciodromo di Borgo Maggiore
Dalle 8.30 RAFFA A SQUADRA (GIRONE ALL’ITALIANA)
Dalle 8.30 VOLO A SQUADRA (GIRONE ALL’ITALIANA)
Dalle 8.30 PETANQUE A SQUADRA (GIRONE ALL’ITALIANA)
Dalle 14.30 RAFFA SINGOLO (1° TURNO)
Dalle 14.30 VOLO SINGOLO (1° TURNO)
Dalle 14.30 PETANQUE MASCHILE SINGOLO (1° TURNO)
Dalle 16.00 VOLO SINGOLO (1° TURNO)
Dalle 17.30 RAFFA SINGOLO (2° TURNO)
Dalle 17.30 PETANQUE MASCHILE SINGOLO (2° TURNO)
Dalle 18.30 VOLO SINGOLO (2° TURNO)
Dalle 21.00 RAFFA SINGOLO (3° TURNO)
Dalle 21.00 VOLO SINGOLO (3° TURNO)
Dalle 21.00 PETANQUE MASCHILE SINGONO (3° TURNO)
CICLISMO – Faetano
Dalle 10.00 CORSA SU STRADA
Dalle 13.30 CORSA SU STRADA MASCHILE
A seguire PREMIAZIONI
NUOTO - Piscina del Multieventi
Ore 10.00 200 METRI DORSO FEMMINILI (BATTERIE)
ORE 10.00 200 METRI DORSO MASCHILI (BATTERIE)
ORE 10.00 200 METRI FARFALLA FEMMINILI (BATTERIE)
ORE 10.00 200 METRI FARFALLA MASCHILI (BATTERIE)
ORE 10.00 100 METRI STILE LIBERO FEMMINILI (BATTERIE)
ORE 10.00 100 METRI STILE LIBERO MASCHILI (BATTERIE)
ORE 10.00 200 METRI MISTI FEMMINILI (BATTERIE)
ORE 10.00 200 METRI MISTI MASCHILI ( BATTERIE)
ORE 17.30 200 METRI DORSO FEMMINILI (FINALE)
ORE 17.38 200 METRI DORSO MASCHILI (FINALE)
ORE 17.46 200 METRI FARFALLA FEMMINILI (FINALE)
ORE 17.54 200 METRI FARFALLA MASCHILI (FINALE)
A seguire PREMIAZIONI
ORE 18.20 100 METRI STILE LIBERO FEMMINILI (FINALE)
ORE 18.25 100 METRI STILE LIBERO MASCHILI (FINALE)
ORE 18.30 200 METRI MISTI FEMMINILI (FINALE)
ORE 18.38 200 METRI MISTI MASCHILI (FINALE)
A seguire PREMIAZIONI