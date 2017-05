Nuoto: Felici d'Argento nei 200 farfalla

Beatrice Felici abbassa di 4 secondi il suo personale nei 200 metri farfalla e fa segnare un 2.21.39 che le vale un argento inaspettato.

La sammarinese insidia fino alla fine di una grandissima gara la monegasca Tiffany Pou che chiude in 2.20.93.

Dietro le due islandesi che erano scese in acqua con i migliori tempi in batteria . Primo argento individuale per Beatrice Felici in una specialità non propriamente sua.