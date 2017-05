Qualificazioni tiro con l’arco: Annalisa Dolci e Giovanni Bonelli i migliori biancazzurri

È dura, molto dura. Gli arcieri del Lussemburgo si confermano sin dalla mattina di un altro livello. Ben poco possono nel ricurvo olimpico Tura e Guidi, mai veramente in gara, e Frisoni, costante a metà classifica. Mattinata soddisfacente invece per il compound femminile con Annalisa Dolci che giunge quarta e guadagna l’ultimo by disponibile, che significa quarti di finale. A ruota Sonia Toccaceli che negli scontri diretti se la vedrà con l’ultima in classifica. Va meglio nel pomeriggio. Nel compound maschile Giovanni Paolo Bonelli, testa di serie del Titano, si piazza al terzo posto, condiviso con il lussemburghese Bega. Ottime le prove anche di Fabrizio Belloni, sesto, e Leonardo Giorgi, dodicesimo ma con personale migliorato. Nel pomeriggio di Montecchio, una sola portacolori di San Marino: Simona Muccioli, col ricurvo olimpico, si piazza a metà classifica. Domani le prime eliminazioni con i quarti e le semifinali dei match a squadre e dei mixed team. Venerdì gli scontri diretti individuali che significano medaglie.



FM