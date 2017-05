#sanmarino2017 tiro con l’arco: Annalisa Dolci, quarta, si conquista il by e passa ai quarti

Lussemburgo doveva essere e Lussemburgo è stato. Sono infatti loro ad occupare le prime tre posizioni nelle qualificazioni del ricurvo olimpico, che non prevedono eliminazioni ma servono per definire la griglia degli scontri diretti.



Mattinata in chiaroscuro per gli arcieri sammarinesi. Bene le donne del compound con le ottime prestazioni di Annalisa Dolci, la cui quarta posizione vale il by e quindi i quarti, e Sonia Toccaceli.



Più in basso Marialuisa Fazzardi che paga una freccia lasciata nella faretra nella prima volée. Prova in salita invece per gli uomini impegnati nel ricurvo.



Partono malissimo Tura e Guidi che si migliorano nella seconda volée ma senza riuscire a muovere la classifica. Ora toccherà a loro sfidare i “mostri” lussemburghesi.



Costante, a metà classifica, Frisoni. Nel pomeriggio si fa l‘inverso: gli uomini saranno impegnati nel compound 50 metri, le donne nel ricurvo 70 metri.

Nel video l’intervista a Luciano Zanotti, Presidente Federazione Tiro con l’Arco



f.m.