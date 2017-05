Atletica: Melissa Michelotti è bronzo nel salto in alto

La regina debutta col pienone in tribuna, il fascino delle gare di atletica e il sorriso giovane, gentile, pulito di Melissa Michelotti. A medaglia nel salto in alto, un bronzo nato grazie ad un lavoro metodico, ma senza le pressioni che l'evento porta con se'. Si è isolata, si è divertita, ha fatto la sua gara. Ha scoperto che il personale di 1.68, eguagliato, vale un bronzo. E altri sorrisi.



In una gara cannibalizzata dalla montenegrina Vukovic, oro a 1.91. La pattuglia sammarinese applaude Alessandro Gasperoni, qualificato alla finale dei 400, e i ragazzi della velocità.



L'esordio di Manuel Battistini nei 100 e quello di Francesco Molinari che si qualifica per una finale che corre due volte.



La partenza richiamata da una pistola troppo timida non viene udita e in pista si fa sul serio. Poi i chiarimenti e una mezz'oretta dopo di nuovo tutti sui blocchi. Questa vale, Molinari quinto in questa inedita seconda manche. Precedentemente la finale delle donne con la diciassettenne Rebecca Guidi.



E Martina Muraccini nell'asta fuori dalla zona medaglie.



