Basket: Andorra supera San Marino 84-69

Debutto contratto per i biancazzurri, che si destano quando l'avversario è già scappato.

Non inizia nel migliore dei modi il torneo di pallacanestro della nazionale maschile di San Marino, al debutto ieri sera contro Andorra. L'approccio è tuttaltro che positivo, coi biancazzurri travolti dalla sorprendente aggressività e dalle disumane percentuali degli uomini di David Eudal su tutti i lati del rettangolo e che – tradotto – portano ad un gap immediato: 16-5 a metà primo quarto, quando fronte sammarinese solo Cardinali e Biordi hanno trovato la via del canestro, mentre Andorra costruisce i presupposti per un primo parziale chiuso sul 27-14 col 69% dal campo: 5/6 da due e 4/7 da tre.



I ragazzi di Del Bianco rompono il ghiaccio, svegliati dall'impatto sulla partita di Davide Macina – il migliore tra i biancazzurri – ed un Gioele Moretti tornato sui suoi standard nel secondo quarto, quando la rimonta sammarinese non è solo abbozzata ma quasi completata. La serie di triple inanellate da Cardinali, Moretti e Macina rimettono in partita San Marino, tornato prepotentemente sul -7 e capace di innescare un Multieventi pronto ad esplodere.



Nel momento migliore dei Titani, il crack andorrano che alterna canestri di buona qualità ad altri ad altissima percentuale, complice il mismatch sotto al canestro sammarinese dove il solo Biordi – complici le penalizzanti assenze per impegni di post season coi rispettivi club di Raschi e Botteghi – può garantire un minimo di combattività nei confronti dei vari Gabriel o Guzman. Colom trascina Andorra fino al +17 di fine primo tempo, con 18 punti a referto.



Non arriva l'auspicato ribaltone, in quanto i gialloblu gestiscono alla perfezione il vantaggio che nel corso del secondo tempo tocca l'apice sul +21, trovando punti nelle mani di 11 giocatori: Colom, Literas e Gabriel quelli in doppia cifra, mentre Macina e Moretti tentano di tenere a galla San Marino con 39 punti a quattro mani.



Finisce 84-69, con una vittoria più che meritata per Andorra e qualche rimpianto per San Marino vista la partenza ad hadicap contro un avversario che non ha lasciato nulla al caso ed ha giustamente messo in cascina un prezioso successo che gli permette di agganciare Montenegro e Cipro.





LP