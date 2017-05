Judo, argento anche per Persoglia: nella 90 kg vince Bubanja

Il biancazzurro è limitato dalla sub-lussazione alla spalla patita in semifinale ma regge fin quasi al golden score, poi si becca la terza passività e lascia la vittoria al montenegrino.

C'è di mezzo una spalla traditrice e chissà come sarebbe andata, se non ci fossero stati intoppi fisici. Nella finale della.cateria -90 kg Paolo Persoglia si arrende al montenegrino Marko Bubanja a un soffio dalla fine dei 4' regolamentari, dovendosi accontentare dell'argento. Che comunque lo conferma a podio per la terza edizione consecutiva, dopo il bronzo di Islanda 2015 e l'argento di Lussemburgo 2013. Bubanja è un avversario giovane - classe '96 - ma dal curriculum importante - bronzo ai mondiali cadetti - e Persoglia è costretto fin da subito sulla difensiva. Anche perché la semifinale con l'islandese ha lasciato in dote una sub-lussazione alla spalla, limitandolo non poco nel corso dell'incontro. Il biancazzurro regge ma fatica, incassando pure due penalità per trascinamento e passività in attacco. Bubanja però non riesce ad andare a punto e allora l'obiettivo diventa portarla al golden score, dove basta un acuto solitario per portarla a casa. Ma, quando ormai ci siamo, ecco che il secondo trascinamento e la terza penalità: Persoglia out e oro a Bubanja.



r.m.