Judo, Zannoni d'argento nella cat. -78 kg donne

Oro all'islandese Vikingsdottir, campionessa già nel 2015 proprio davanti alla sammarinese. Terza la lussemburghese Kedinger.

Il ko con la lussemburghese Kedinger, tanti, lunghissimi minuti di attesa per la decisione dei giudici e infine la gioia: Jessica Zannoni si conferma argento nella cat. -78 kg al termine di un girone all'italiana vinto a punteggio pieno dalla campionessa in carica, l'islandese Anna Soffia Vikingsdottir. Alla quale, nel match d'apertura, la Zannoni aveva dato filo da torcere fino al golden score, chiuso dall'ippon dell'islandese. Quindi la vittoria di Jessica contro la liechtensteinese Kaiser, per ippon anche in questo caso, e il match decisivo con la lussemburghese Kedinger, perdente in entrambi i primi due incontri. La Zannoni parte con un wa zari ma poi inizia a subire l'avversaria, incassando poi il pari e perdendo l'incontro a causa delle penalità inflittegli dai giudici. Zannoni, Kaiser e Kedinger sono appaiate al secondo posto e scatta il toto classifica avulsa: c'è chi dice addirittura quarto posto, poi il verdetto finale declama argento, davanti proprio alla Kedinger. Il quinto ai Giochi per la Zannoni, che conferma così il risultato di Islanda 2015.