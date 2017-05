Ottimo impatto della pallavolo nella prima giornata di gare

In campo maschile arriva una straordinaria vittoria al tie-break contro Monaco.

Un successo che conferma la buona tradizione sammarinese contro la nazionale del Principato. I biancoazzurri s’impongono davanti a un PalaCasadei pienissimo sotto gli occhi del Principe Alberto di Monaco.



Primo set combattuto, che vede Monaco imporsi 25/23. San Marino prende le misure e replica con un ottimo secondo parziale che ristabilisce la parità: 25/20. Sembra la svolta della partita per i biancoazzurri che sono però costretti ancora a inseguire nel terzo. Monaco scappa via, trascinato anche dal muro di Darvau. Alla fine è 25/16.



Il quarto set è da antologia dello sport sammarinese. Quando San Marino sembra alle corde, la squadra di coach Mascetti trova i punti di uno straordinario Nicolas Farinelli, 28 alla fine del mach, che permettono ai biancoazzurri di agganciare Monaco.



Il finale è punto a punto, anche ai vantaggi, che premiano il Titano 30/28. Cambia l’inerzia della partita, il PalaCasadei spinge San Marino che al tie-break s’impone 15-13.



Vittoria all’esordio anche per Cipro, 3-1 con l’Islanda. Più agevolo il successo della squadra femminile. Le ragazze di coach Luigi Morolli travolgono Malta 3-0, concedendo alla avversarie appena 16 punti nel secondo set. Avvio perfetto della biancoazzurre, che dettano il ritmo della partita.



Nel primo set San Marino s’impone 25/12. Ottime le prove di Samanta Giardi e Cristina Bacciocchi. Nel secondo parziale Malta prova con orgoglio a rientrare in partita e riesce, a metà set, anche a mettere il naso avanti. San Marino riprende a girare, il set è biancoazzurro 25/16.



Nel terzo parziale non c’è storia. Un netto 25/11 che conferma le ambizioni della squadra femminile, sempre a medaglia. Nel girone vincono anche il Lussemburgo contro Liechtenstein, 3-0 e Cipro con Islanda 3-1.



Elia Gorini