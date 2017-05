Nuoto: un bronzo e un argento dalle ragazze di Coconi

Ha strabiliato Arianna Valloni classe 2001 bronzo nei 400 stile libero dopo un derby tutto sammarinese con Sara Lettoli che ha chiuso al quarto posto la sua gara. Anche in questo caso si tratta di una medaglia a sorpresa per la giovanissima atleta del C.T Maurizio Coconi.



Di grandissimo effetto la finale della 4x200 stile libero donne, con Lettoli, Giovannini, Valloni e Bernardi a riscxhiare di insidiare le islandesi.

Mai in discussione la medaglia d'argento per le 4 staffettiste sammarinesi capaci di chiudere a 3 secondi dall'oro, dopo aver blindato l'argento dopo i primi 200 metri.



r.m.



L.G