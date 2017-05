Pistola 10 metri: Paolo Cecchini accarezza il bronzo. Per lui 4° posto e delusione

Per Paolo Cecchini il sogno di una medaglia nella pistola 10 metri sfuma all’ultimo tiro.

È l’islandese Sigurgeirss, vincitore annunciato, a conquistare l’oro. Ma non è stata una passeggiata, come invece preannunciavano le qualificazioni, anche se puramente dimostrative visto che non erano previste eliminazioni. A contendergli il titolo, il lussemburghese Dondelinger che può rimproverarsi solo il 9 all’ultimo colpo, quando invece l’islandese, a discapito del caldo torrido di Acquaviva, non è sciolto, piazzando il 10.1 decisivo. Terzo il monegasco Jerememnko, che ha gareggiato sotto l’occhio vigile e attento di Alberto di Monaco. Per lui anche congratulazioni principesche a fine gara. Lontano dal podio, il biancazzurro Marcello Massaro, piazzatosi sesto.

Nel video l’intervista a Paolo Cecchini, pistola 10 metri



Filippo Mariotti