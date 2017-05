San Marino batte Monaco 2-0 nel beach volley femminile

Seconda vittoria in altrettante partite per la coppia sammarinese Silvia Bulgarelli - Debora Pini nel torneo di beach volley femminile. Il duo biancazzurro ha battuto Monaco 2-0 conquistando altri due punti preziosi per la classifica. La medaglia d'oro, infatti, viene vinta dalla coppia che ottiene il maggior numero di punti. Bulgarelli e Pini si sono imposte 21-13 e 21-19. Alle ore 19 le due sammarinesi torneranno in campo contro Lussemburgo. A seguire il duo maschile formato da Paolo Paganelli e Simone Giorgetti se la vedrà sempre con il Lussemburgo.



Paolo Crescentini