Tennis Tavolo: doppio bronzo a squadre per San Marino

Si conferma il tennis tavolo nei Giochi dei Piccoli Stati. I ragazzi guidati dal ct Claudio Stefanelli portano subite due medaglie a San Marino. Doppio bronzo conquistato nella gara a squadre. Bella sorpresa quello arrivato nella gara femminile con Letizia Giardi e Chiara Morri che battono nel turno preliminare Monaco (3-0) e Cipro (3-1), cedendo al Montenegro solo 3-2. In semifinale le biancoazzurre vengono superate 3-0 dal Lussemburgo. Risultato che comunque vale il bronzo.

Bronzo anche per gli uomini che turno preliminare battono 3-0 l'Islanda, perdendo con lo stesso punteggio contro il Montenegro. In semifinale Monaco s'impone per 3-0. Per la squadra sammarinese composta da Federico Giardi, Lorenzo Ragni e Marco Vannucci arrivo comunque il bronzo.

Grande soddisfazione da parte del presidente della Federazione Tennis Tavolo, Stefano Piva e per il ct Claudio Stefanelli.



Elia Gorini