Tiro a volo: Berti e Mancini sparano per una medaglia

Entrambi i trappisti sammarinesi in finale.

É un mercoledì mattina da incorniciare per i tiratori sammarinesi, che aguantando entrambi l'accesso alle finale delle 14:00. Al campo della Ciarulla, Manuel Mancini ha esordito nella seconda giornata di qualificazioni con un ottimo 25, preludio del 115 confermato dal successivo 23 esploso nella quinta ed ultima serie che gli garantisce un piazzamento compreso tra il terzo e il quinto posto di ingresso in finale.



Chiude al comando con lo score di 118/125 Gian Marco Berti, al pari del maltese Francis Pace col quale si giocherà il primo posto nella entry list in finale.



LP