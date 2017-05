Tiro a volo, trap: Mancini medaglia d'oro, terzo Berti

Esaltante prestazione di Manuel Mancini, che supera il maltese Pace al termine di una grandissima rimonta.

Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla qualità di Manuel Mancini, beh: la risposta é appesa al collo di quest'ultimo. Medaglia d'oro ai Giochi dei Piccoli Stati, quelli di casa e davanti al proprio pubblico che nel finale ha lasciato da parte il protocollo per accogliere con un boato ogni piattello esplodo dal sammarinese con pettorale n. 5. E sono stati veramente tanti.



A giocarsi una medaglia anche Gian Marco Berti, che non é riuscito a piazzare la zampata per agguantare Francis Pace, finendo per chiudere sul gradino più basso del podio.



LP