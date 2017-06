Basket, colpaccio Andorra: 83-81 sull'Islanda

40' tiratissimi nei quali brillano i 24 di Gudmundsson e di Colom, con quest'ultimo che ci mette anche 10 rimbalzi e guida i suoi verso un sogno chiamato medaglia.

Il presunto materasso Andorra batte un colpo: dopo 40' di battaglia serrata i pirenaici piazzano il colpaccio, imponendosi 83-81 sulla ben più quotata Islanda, argento in carica. Partitone di Guillem Colom, in doppia doppia con 24 punti – 6/9 da fuori – e 10 rimbalzi, tutti difensivi; bene anche Fernandez, Cinto e Navarro. Agli islandesi non bastano i 24 di Gudmundsson e i 12+10 rimbalzi di Hilnason. Andorra stacca i rivali odierni, aggancia il Montenegro al secondo posto e può cominciare a sognare.





CLASSIFICA (2 punti la vittoria, 1 punto la sconfitta)



Cipro 6

Montenegro, Andorra 5

Islanda 3

Lussemburgo*, San Marino* 2



* una partita in meno