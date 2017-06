Basket, Islanda travolge San Marino 95-53

Sammarinesi in gara nel solo primo quarto, poi emerge la differente qualità e fisicità tra i due roster.

Punizione severa, quella inflitta ieri sera dalla nazionale islandese di pallacanestro ai colleghi sammarinesi, di fatto in gioco per tutta la durata di un primo quarto finalmente ben approcciato e che sul 14-15 alla sirena lasciava intatta l'ipotesi di una potenziale gara alla pari, o qualcosa di molto simile.



Emerge invece fin dalle prime incursioni della seconda frazione la differente fisicità tra i due roster: Hlinason è al solito il terminale preferito degli uomini di Stefansson, che può comunque attingere anche da capitan Olafsson piuttosto che dalle transizioni palla in mano di Jonsson e Gudmunsson.



La via degli spogliatoi è guadagnata con l'Islanda avanti per 41-24, un lascito importante e che permette ai nord europei di impostare un secondo tempo di ragionevole tranquillità sostenuta dall'indiscussa qualità nelle mani degli islandesi, che con Andorra si giocheranno una medaglia di bronzo alle spalle di Cipro e Montenegro, stamattina alle prese con una sfida che assomiglia molto ad un gold medal match.



San Marino torna in campo questa sera con Lussemburgo per scrollarsi di dosso le tossine del pesante 95-53 maturato appena 24 ore prima e regalare ad un Multieventi al solito gremito, una serata di passione ed emozioni.



LP