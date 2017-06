Beach volley femminile d'Oro

Missione compiuta per Silvia Bulgarelli e Debora Pini che battono agevolmente l'Islanda e conquistano la medaglia d'oro con una partita d'anticipo.



Il duo biancazzurro vince 2-0 con i parziali di 21-4 e 21-7 contro la giovanissima coppia islandese.



Domani contro Malta alle ore 18 l'ultima partita del girone all'italiana.



Silvia e Debora, in caso di vittoria, chiuderebbero il torneo a punteggio pieno. L'appuntamento per appassionati e tifosi, pertanto, è per domani alla beach arena per sostenere la coppia biancazzurra nell'ultima partita dei Giochi dei Piccoli Stati prima della premiazione.



In campo maschile, invece, non riesce l'impresa a Simone Giorgetti e Paolo Paganelli che perdono 2-0 contro Andorra del quasi cinquantenne Da Silva. 21-9 e 21-19 i parziali. San Marino, pertanto, non supera il primo turno e dovrà accontentarsi di disputare la finale per il quinto posto.



p.c.