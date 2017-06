Tennis Tavolo: doppi sammarinesi di bronzo

Vannucci/Ragni e Giardi/Morri si fermano in semifinali contro le controparti lussemburghesi.

Quello che dovevano fare – i quattro della doppia coppia del tennistavolo sammarinese – l'hanno fatto in mattinata, arrogandosi il diritto di giocare per un posto in finale contro i forti lussemburghesi, tanto in campo maschile quanto in campo femminile, che hanno fatto valere la maggiore esperienza e più elevato ranking mondiale. Restano comunque due medaglie di bronzo che vanno a rimpinguare il medagliere sammarinese. Nello specifico, però, non c'è stato nulla da fare per Ragni e Vannucci al confronto con avversari del calibro di Ciociu (ex n. 30 del mondo) ed Olteanu, in missione verso la medaglia d'oro che hanno poi conquistato senza battere ciglio.



Non hanno rimpianti nemmeno le ragazze, che hanno ceduto alle quasi ingiocabili Tamasauskaite e Gonderinger per 3-0, ma dopo aver giocato un match al massimo delle proprie possibilità. Ufficializzati intanto gli abbinamenti dei singolari di domani, con Chiara Morri sorteggiata nel girone da tre e che al pari di Letizia Giardi, si giocherà le rispettive possibilità di centrare un posto tra le prime otto l'una, una medaglia l'altra.



Nel video le interviste a Claudio Stefanelli, Letizia Giardi e Chiara Morri.